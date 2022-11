Wolfram Simon-Schröter Käufer von Adler Mode und Leysieffer: Zeitfracht-Chef kündigt Umsatzrückgang an

Die Familiengruppe, zu der unter anderem die Modekette Adler und der Schokoladen-Hersteller Leysieffer gehört, spürt die Kaufzurückhaltung der Verbraucher.

Mit Adler hat die Gruppe erstmals in das Geschäft mit Endverbrauchern expandiert. (Foto: dpa) Modemarkt

Frankfurt Der Chef des Familienunternehmens Zeitfracht geht davon aus, dass es im laufenden Jahr beim Umsatz nicht mehr den Rekordwert von 2021 erreichen kann. „Wir werden die von uns gesteckten Ziele in diesem Jahr erreichen, gehen aber aufgrund der allgemeinen Kaufzurückhaltung von einem etwas geringeren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr aus“, wird Vorstand Wolfram Simon-Schröter in einer Mitteilung vom Dienstag zitiert.

Wie der am Dienstag veröffentlichten Jahresabschluss der Zeitfracht Gruppe für 2021 zeigt, ist der Umsatz im vergangenen Jahr von 592,6 Millionen Euro auf 910,9 Millionen Euro in die Höhe geschnellt. Das deutliche Plus geht zum einen auf organisches Wachstum zurück. Zum anderen hat sich Simon-Schröter seit einigen Jahren darauf spezialisiert, Unternehmen in wirtschaftlicher Schieflage zu kaufen und zu sanieren.

So übernahm Zeitfracht im vergangenen Jahr die insolvente Modekette Adler, eine Erklärung für den Umsatzzuwachs. Mit Adler hat die Gruppe erstmals in das Geschäft mit Endverbrauchern expandiert.