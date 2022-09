Yvon Chouinard „Die Erde ist unsere einzige Anteilseignerin“ – Gründer von Patagonia gibt Firma für Klimaschutz ab

Der 83-jährige Besitzer von Patagonia verschenkt seine Anteile an Stiftungen. Die Gewinne der US-Bekleidungsfirma sollen nun dem Klimaschutz zugutekommen. Wer ist dieser Mann?

Der Chef von Patagonia hat in einem offenen Brief angekündigt, seine Firmenanteile an gemeinnützige Stiftungen zu übertragen. (Foto: Patagonia) Yvon Chouinard

New York, Düsseldorf Yvon Chouinard wollte nie ein Geschäftsmann sein. Zumindest sagt das der Gründer der Outdoor-Bekleidungsfirma Patagonia über sich selbst – in einem offenen Brief, in dem der 83-Jährige ankündigt, seine Anteile an dem Unternehmen an zwei gemeinnützige Stiftungen zu übertragen.

Geschäftsmann ist Chouinard dann doch geworden, Patagonia ist heute Weltmarke für Weltverbesserer und rund drei Milliarden Dollar wert. Dennoch ist die gemeinnützige Überführung, selbst für ein Unternehmen, dessen soziales, ökologisches und politisches Engagement bewusst Teil des Markenkerns ist, ein außergewöhnlicher Schritt.

Chouinard stellt sein Vermögen dem Umweltschutz zur Verfügung und will Maßnahmen gegen den Klimawandel finanzieren. Der Manager formuliert es in dem Schreiben von Mittwochnacht so: „Die Erde ist ab sofort unsere einzige Anteilseignerin.“