Heizkosten sparen Wärmepumpe oder doch Gasheizung – Was lohnt sich mehr?

Gas wird immer teurer und Russland als Lieferant unzuverlässig. Eine Wärmepumpe kann besser fürs Klima sein – aber wie schneidet sie im Preisvergleich ab?

Eine Wärmepumpe vor einem neuen Wohnhaus: Wie schneidet sie im Vergleich zum Erdgas ab? (Foto: Imago) Wärmepumpe oder Erdgas: Was ist teurer?

Düsseldorf Es wird eng mit der Energieversorgung – und das spiegelt sich in den Preisen wider. Am Montag verkündete das Bundeswirtschaftsministerium die Höhe der Gas-Umlage: Bis zu 2,419 Cent pro Kilowattstunde mehr kommen ab dem 1. Oktober auf Haushaltskunden und Unternehmen zu – je nachdem, wie viel an den Verbraucher weitergegeben wird. Wie sich die Preise langfristig entwickeln, lässt sich kaum vorhersagen. Aber auch unabhängig von der Wirtschaftlichkeit ist es an der Zeit, sich nach Alternativen umzuschauen. Denn auch nach Umweltkriterien schneidet Gas schlecht ab. Eigentümer haben hier mehr Wahlfreiheit als Mieter.

Während letztere vor allem durch einen Vertragswechsel oder mobile Endgeräte Alternativen schaffen können, bleibt Eigentümern nur die Möglichkeit, größere Maßnahmen zu ergreifen. In der Diskussion rund um nachhaltige und günstige Alternativen wird die Wärmepumpe immer populärer. Doch inwiefern senkt sie die Heizkosten wirklich?

Was kann die Wärmepumpe?