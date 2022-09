Hohe Energiepreise machen den Heizungstausch zum wichtigen Thema. Heizt es sich mit Öl, Gas, Strom, Holz oder Fernwärme am günstigsten? Ein Überblick.

Weil der Gaspreis so hoch ist, denken immer mehr Menschen über Heizen per Wärmepumpe, Pelletheizung oder mit Unterstützung von Solarthermie oder Brennstoffzellenheizung nach. (Foto: imago/Rene Traut) Steigende Heizkosten

Düsseldorf Die stark steigenden Energiekosten lassen viele Deutsche über das Thema Heizungstausch nachdenken. Informationen und Angebote gibt es einige – doch welche Heizungsart ist am günstigsten? Angesichts der hohen Energiepreise kommt es nicht nur auf die Anschaffungskosten an, sondern auch darauf, was Verbraucher für den Betrieb zahlen. Aktuelle Preisvergleiche sind schwierig zu finden.

Das Handelsblatt hat gemeinsam mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen ausgerechnet, wie teuer das Heizen mit verschiedenen Technologien in einem typischen deutschen Vier-Personen-Haus ist. Die Beispielrechnungen beziehen sich auf ein frei stehendes Einfamilienhaus, Baujahr 1985, mit 150 Quadratmeter Wohnfläche.

Wie viel Verbraucher über die Jahre für eine Heizung zahlen, hängt von zahlreichen kleinteiligen Faktoren ab, wie die Häufigkeit der Wartung, Entwicklung der Strom- und Gaskosten sowie Lebensdauer der verschiedenen Heizungsarten. Das konnte in der Beispielrechnung nicht alles berücksichtigt werden, sie ersetzt keinen professionellen Vollkostenvergleich, ist aber ein guter Anhaltspunkt, um einen ersten Überblick zu erhalten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen