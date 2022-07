Holzpreis Ansturm auf Gas-Alternativen: Jetzt wird Brennholz teuer

Aus Angst vor einem drohenden Gas - Stopp haben sich viele Deutsche Holzöfen angeschafft. Doch nun wird Brennholz teuer. Schon haben Betrüger den Markt entdeckt.

Düsseldorf Der Händler warb mit „langjähriger Erfahrung“, die Preise schienen günstig. Doch Kunden, die beim Onlineshop „Schiltach Brennholz“ bestellten, erlebten eine böse Überraschung: Das georderte Holz kam nie an, aber das in Vorkasse überwiesene Geld war weg. Der Onlineshop ist mittlerweile nicht mehr am Netz.

Die drohende Energieknappheit ist daran nicht unbeteiligt. Die Vorstellung, im Winter in einer kalten Wohnung frieren zu müssen, lässt viele verzweifelt nach Alternativen zu Gas und Öl suchen. Kein Wunder also, dass das Interesse an Holzheizungen gerade signifikant in die Höhe schnellt.

Holzheizungen, ernsthaft? Was zunächst etwas archaisch klingt, kann für manche Hausbesitzer durchaus sinnvoll sein. Doch die plötzliche große Brennholz-Nachfrage überfordert den Markt – und lockt Betrüger auf den Plan. Wir erklären, wie Verbraucher sich schützen können.

