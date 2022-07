Holzpreise Brennholz wird knapp – Was Verbraucher jetzt tun können

Aus Angst vor einem drohenden Gas -S topp haben sich viele Deutsche Holzöfen angeschafft. Doch nun wird Brennholz teuer. Schon haben Betrüger den Markt entdeckt.

Holzhändler können sich vor Kundenanfragen zu Brennholz kaum retten, die Holzpreise steigen. (Foto: Imago) Gelagertes Brennholz

Düsseldorf Der Händler warb mit „langjähriger Erfahrung“, die Preise schienen günstig. Doch Kunden, die beim Onlineshop „Schiltach Brennholz“ bestellten, erlebten eine böse Überraschung: Das georderte Holz kam nie an, aber das in Vorkasse überwiesene Geld war weg. Mittlerweile ist der Onlineshop nicht mehr am Netz.

Holzhändler berichten von sich häufenden Fällen betrügerischer Fake-Shops. Diese kopieren Websites etablierter Händler, formulieren häufig ein frei erfundenes Impressum und locken mit günstigen Angeboten. Auch der Bundesverband Brennholzhandel warnt: „Uns werden immer wieder Betrugsfälle gemeldet.“

Dass die Betrüger jetzt schon den Brennholzhandel entdeckt haben, zeigt, wie dramatisch die Lage am Energiemarkt ist. Die Angst vor weiter steigenden Gaspreisen und gar vor einem Gaslieferstopp hat viele Verbraucher so verunsichert, dass sie sich zusätzlich einen Holzofen angeschafft haben. Doch wegen der großen Nachfrage wird jetzt auch das Brennholz zur Mangelware.

