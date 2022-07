+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Airlines schreiben wieder schwarze Zahlen – Astra Zeneca verdient an Krebsmitteln gut

Der österreichische Technologiekonzern AMS Osram ist im zweiten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Wegen Lieferkettenproblemen und Lockdowns in Asien lag der Verlust bei 54 Millionen Euro nach einem Gewinn von 70 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie der Sensor- und Leuchtenhersteller am Freitag mitteilte. Auch habe ein einmaliger Steuereffekt nach dem Verkauf eines Beleuchtungssystemgeschäfts für Pflanzenzucht zusätzlich belastet. AMS verzeichnete auch einen Umsatzrückgang um fünf Prozent auf 1,18 Milliarden Euro.

Für das dritte Quartal erwarte AMS Osram einen Konzernumsatz von 1,15 bis 1,25 Milliarden Euro und eine operative Marge zwischen sechs und neun Prozent. Diese Prognose spiegele ein weiterhin ungünstiges konjunkturelles Umfeld wieder. Zudem hielten die Lieferkettenprobleme an. "Wir sehen beginnende Anzeichen einer Abschwächung der Nachfragetrends im Automobilsektor, was zu Auftragsverschiebungen in der zweiten Jahreshälfte führt", erklärte Vorstandschef Alexander Everke.