+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Asthma-Mittel beschert Pharmakonzern Sanofi starkes Jahr

Schwaches China-Geschäft belastet Starbucks-Umsatz Starbucks hat wegen eines schwachen Geschäfts in China die Experten-Erwartungen verfehlt. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis für das erste Geschäftsquartal bis zum 1. Januar sei in der Volksrepublik um 29 Prozent gefallen, teilte die US-Kaffeehaus-Kette mit Sitz in Seattle am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Ein Anstieg um ein Zehntel in Nordamerika konnte dies nicht ausgleichen. Gobal gesehen betrug die Zunahme auf vergleichbarer Basis fünf Prozent, während von Refintiv befragte Experten ein Plus von 6,75 Prozent erwartet hatten. Die Starbucks-Aktie verlor nachbörslich zunächst 3,8 Prozent.