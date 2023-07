+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Audi verkauft mehr Autos und verdient weniger

Cyber-Angriff führt bei Evotec zu Umsatz- und Gewinneinbußen

Der schwere Cyber-Angriff im Frühjahr kostet das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec nach eigenen Angaben in diesem Jahr Umsatz und Gewinn. Die Attacke habe die Produktivität im gesamten Quartal beeinträchtigt, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag, weil de IT-Systeme den April über abgeschaltet blieben. Erst im Juni habe die Produktivität 80 Prozent erreicht. Die entgangenen Umsätze von 70 Millionen Euro ließen sich nur zum Teil noch in diesem Jahr nachholen. Zudem habe es 25 Millionen Euro gekostet, den Cyber-Angriff in den Griff zu bekommen. Deshalb sei 2023 nur noch mit Erlösen zwischen 750 und 790 (Vorjahr: 751) Millionen Euro zu rechnen, Bisher war Evotec von 820 bis 840 Millionen ausgegangen. In den ersten sechs Monaten habe der Umsatz bei 370 Millionen gelegen.



Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) werde 2023 auf 68 bis 80 (statt 115 bis 130) Millionen Euro schrumpfen. 2022 hatte es bei 101 Millionen Euro gelegen. Insgesamt werde das Jahr von Einmalkosten von mehr als 90 Millionen Euro belastet. Am Ziel eines Milliardenumsatzes und eines bereinigten Ebitda von mehr als 300 Millionen Euro im Jahr 2025 ändere sich nichts, erklärte Evotec.

Die Evotec-Aktien, die im regulären Xetra-Handel mit 23,79 Euro geschlossen hatten, sackten nachbörslich auf 21,73 Euro ab. Das Unternehmen hatte wegen des Angriffs auf seine IT-Systeme den Geschäftsbericht nicht rechtzeitig vorgelegt und war deshalb vorübergehend aus dem Nebenwerteindex MDax geflogen.