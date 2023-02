+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Auto 1 rutscht tiefer in die roten Zahlen– Elektrogeschäft bei Vitesco zieht an

Auto 1 rutscht tiefer in die roten Zahlen Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto 1 ist trotz steigender Erlöse und eines höheren Marktanteils tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Der bereinigte Betriebsverlust weitete sich 2022 auf 165,6 Millionen Euro aus nach einem Minus von 107 Millionen Euro vor Jahresfrist, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte. Nähere Angaben dazu machte das Unternehmen nicht. Für das laufende Geschäftsjahr stellt Auto 1 einen deutlich geringeren Verlust von 60 bis 90 Millionen Euro in Aussicht, mit dem Ziel, im vierten Quartal die Verlustzone zu verlassen. Der Umsatz verbesserte sich 2022 dagegen um gut ein Drittel auf 6,5 Milliarden Euro und lag damit so hoch wie nie zuvor. Inzwischen komme Auto 1 auf einen Marktanteil am europäischen Gebrauchtwagenmarkt von 2,5 Prozent, das ist fast ein Fünftel mehr als im Vorjahr. Auto 1 betreibt unter anderem die Online-Autohandelsplattform Autohero.