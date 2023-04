+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Auto1 schreibt erneut rote Zahlen – Shop Apotheke mit hohem Umsatzplus

Boehringer wächst kräftig – Zahlreiche neue Medikamente geplant

Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte mit seinen umsatzstärksten Medikamenten deutlich mehr eingenommen. Der Umsatz kletterte auf 24,1 Milliarden Euro von 20,6 Milliarden vor Jahresfrist, wie der Familienkonzern aus Ingelheim am Rhein am Mittwoch mitteilte. Rückenwind kam dabei erneut vom Diabetesmittel Jardiance sowie dem Lungenmedikament Ofev, die schon in den beiden Jahren zuvor die Liste der umsatzstärksten Präparate von Boehringer anführten. Das Betriebsergebnis stieg um 1,4 Prozent auf 4,8 Milliarden Euro, das Ergebnis nach Steuern fiel indes auf 3,2 (2021: 3,4) Milliarden Euro.



Für Forschung und Entwicklung gab der Konzern mit fünf Milliarden Euro mehr als ein Fünftel als noch 2021 aus. "Die starken wirtschaftlichen Ergebnisse bilden eine solide Grundlage für die Finanzierung unserer Late-Stage-Pipeline sowie mittelfristiger Wachstumsmöglichkeiten und weiterer Investitionen in neue Technologien", sagte Finanzchef Michael Schmelmer. In den nächsten sieben Jahren rechnet das Unternehmen mit rund 20 Medikamentenzulassungen im Bereich Humanpharma. Im Geschäft mit Tierarzneien will Boehringer von diesem Jahr an mehr als 20 neue Produkte auf den Markt bringen. Bei einem moderaten Wachstum auf vergleichbarer Basis rechnet der Konzern 2023 mit einem leichten Anstieg des Betriebsgewinns.