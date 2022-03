+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Basler will Umsatz trotz Unsicherheiten steigern – Stratec rechnet 2022 mit Ergebnisrückgang

Wacker Chemie peilt bis 2030 zehn Milliarden Euro Umsatz an

Der Münchner Spezialchemie-Konzern Wacker Chemie will den Umsatz in den nächsten acht Jahren um mehr als 60 Prozent auf zehn Milliarden Euro steigern und dabei hohe Renditen einfahren. Mit sechs bis zehn Prozent soll das Umsatzwachstum pro Jahr im besten Fall doppelt so hoch ausfallen wie in der Vergangenheit, kündigte das Familienunternehmen am Dienstag zu seinem Kapitalmarkttag an. 2021 lag der Umsatz bei 6,2 Milliarden Euro, in diesem Jahr sollen es sieben Milliarden Euro werden. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) will Wacker-Chef Christian Hartel bei über 20 Prozent halten; im vergangenen Jahr war sie dank der starken Nachfrage nach Polysilizium für die Chip- und Solarindustrie auf fast 25 Prozent geschnellt.

"Wacker befindet sich seit dem vergangenen Jahr wieder auf Wachstumskurs. Diese Dynamik wollen wir beibehalten und stellen aktiv die Weichen für beschleunigtes Wachstum in der Zukunft", sagte Hartel. Das solle vor allem aus eigener Kraft erreicht werden, aber auch Zukäufe seien möglich.