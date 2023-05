+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ China-Effekt beschert BMW Umsatzplus – Uniper fährt hohen Nettogewinn ein

Vonovia verdient im Quartal weniger - Immobilien-Paket verkauft

Bei Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia lassen die Folgen gestiegener Zinsen, explodierender Baukosten und hoher Energiepreise die Gewinne schrumpfen. In den ersten drei Monaten sank der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group FFO) um 17,8 Prozent auf 462,6 Millionen Euro, wie Vonovia am Donnerstag mitteilte. Firmenchef Rolf Buch hatte angekündigt, in der Krise das Geld zusammenhalten und sich von Wohnungen trennen zu wollen. Am Morgen verkündete Vonovia den Verkauf eines Immobilienpakets mit 1350 Wohnungen für rund 560 Millionen Euro an den Investor CBRE Investment Management. Der Verkauf "untermauert die Werthaltigkeit unseres Portfolios", sagte Buch.



Ihre Prognose bekräftigten die Bochumer: Der Group FFO werde 2023 auf 1,75 bis 1,95 Milliarden Euro schrumpfen, nach knapp über zwei Milliarden Euro im Vorjahr.



Buch hatte angesichts der Krise am Immobilienmarkt angekündigt, dass das Unternehmen nach dem Expansionskurs der vergangenen Jahre Wohnungen verkaufen will. Vonovia hatte dafür Pakete mit einem Volumen von rund 13 Milliarden Euro identifiziert. Zudem hatte Buch versprochen, langfristig orientierte Investoren ins Boot holen zu wollen. Ende April hatten die Bochumer eine Minderheitsbeteiligung an einem Immobilienportfolio an den Finanzinvestor Apollo verkauft.