+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Continental meldet deutliche Zuwächse – Lanxess-Ergebnis bricht ein

Crédit Agricole profitiert vom Auf und Ab an den Börsen Die französische Großbank hat dank eines starken Handelsgeschäfts den Gewinn mehr als verdoppelt. Der Überschuss stieg im ersten Quartal auf 1,23 Milliarden Euro von 571 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie die zweitgrößte börsennotierte französische Bank am Mittwoch mitteilte. Wegen der Turbulenzen an den Börsen stiegen die Erträge im Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen um 42 Prozent. Insgesamt legten die Konzernerträge zum Jahresauftakt um 9,6 Prozent auf 6,12 Milliarden Euro zu.



Diese Ergebnisse dürfe man aber nicht auf das Jahr hochrechnen, das Geschäft werde sich verlangsamen, sagte Vorstandschef Xavier Musca. „Die Volatilität an den Märkten nimmt ab, der Absicherungsbedarf unserer Kunden sinkt ebenfalls.“ Das Engagement in Russland habe Crédit Agricole auf 2,4 Milliarden Euro reduziert – 500 Millionen weniger als Ende 2022, sagte der stellvertretende Vorstandschef Jerome Grivet. Als Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte hatte Crédit Agricole noch 4,6 Milliarden Euro in Russland im Feuer.