+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Corona-Boom bei Merck & Co lässt nach

Ferrari erwartet kräftiges Gewinnplus 2023

„Diese Zahlen schaffen die Basis für ein noch stärkeres Jahr 2023, angetrieben von anhaltend hoher Nachfrage nach unseren Produkten weltweit", erklärte Ferrari-Chef Benedetto Vigna am Donnerstag. So kommt im zweiten Quartal der 390.000 Euro teure Viersitzer Purosangue auf den Markt. Die Auftragsbücher dafür seien prall voll. In diesem Jahr will der Porsche-Rivale die Rendite auf rund 26 Prozent erhöhen mit einem Umsatz von 5,7 Milliarden Euro und bis zu 1,5 Milliarden Euro Ebit. Dabei plant Ferrari Preiserhöhungen.