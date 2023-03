+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Daimler Truck rechnet mit deutlichem Gewinnplus – SAP-Rivale Oracle enttäuscht die Anleger

Operativer Gewinn von Stahlhändler KlöCo halbiert, Dividende sinkt Der Stahlhändler Klöckner & Co erwartet nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr wegen fallender Stahlpreise 2023 einen weiteren Ergebnisrückgang. Zwar werde der Absatz wegen der zunehmenden Nachfrage aus den USA und Europa deutlich steigen, das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) aber sinken, teilte Klöckner & Co am Donnerstag mit. Im vergangenen Jahr halbierten die maue Konjunktur und nachlassende Stahlpreise das Ebitda auf 417 Millionen Euro von 848 Millionen im Vorjahr. Die Aktionäre müssen daher Abstriche bei der Dividende machen: Sie sollen 40 Cent je Aktie erhalten, nach einem Euro im Vorjahr.



Im vierten Quartal 2022 rutschte Klöckner operativ in die roten Zahlen, der Ebitda-Verlust lag bei rund 22 Millionen Euro. Im Vergleich dazu habe sich die Konjunktur in den ersten drei Monaten des neuen Jahres verbessert und die Preise hätten sich erholt, teilte das Unternehmen mit. Für das erste Quartal 2023 erwartet Klöckner ein bereinigtes Ebitda von 40 bis 90 Millionen Euro, "sehr deutlich über dem Vorquartal", wie es in der Mitteilung hieß, aber ebenso deutlich unter den 201 Millionen Euro des Vorjahresquartals.



Klöckner handelt Stahl- und Stahlprodukte mit 150 Standorten in 13 Ländern und beschäftigt weltweit 7300 Mitarbeiter. Aus dem operativen Geschäft flossen dem Unternehmen im vergangenen Jahr 405 Millionen Euro zu, nachdem 2021 noch 306 Millionen Euro abgeflossen waren.