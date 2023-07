+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Deutsche Bank verdient im Quartal weniger

Hochtief legt bei Gewinn und Aufträgen zu Deutschlands größter Baukonzern hat im ersten Halbjahr 2023 Umsatz und Gewinn gesteigert. Bei einem von florierenden Geschäften in Übersee getragenen Umsatzplus von neun Prozent auf 13 Milliarden Euro stieg der operative Konzerngewinn um acht Prozent auf 270 Millionen Euro, wie der Essener Konzern am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang lag mit über 18 Milliarden Euro um rund 26 Prozent über den Werten des Vorjahres, der Auftragsbestand kletterte per Ende Juni auf 53,6 Milliarden Euro. Der Essener Konzern will 2023 einen operativen Gewinn von 510 bis 550 Millionen Euro erreichen – „vorbehaltlich der Marktbedingungen“.



Hochtief-Chef Juan Santamaría will die Aktivitäten des Konzerns in den Märkten für Hightech, digitale Infrastruktur und in den Geschäften rund um die Energiewende ausbauen. „Bereits 50 Prozent unserer Neuaufträge haben wir in diesen wachstumsstarken Märkten gewonnen“, sagte er nun. Die Tochter des spanischen ACS-Konzerns habe in den ersten sechs Monaten „eine sehr gute Entwicklung verzeichnet“.