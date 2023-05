+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Deutsche Post startet mit Rückgängen ins Jahr – Teamviewer sieht sich auf Kurs zu Gesamtjahreszielen

Stahlhändler Klöckner schreibt rote Zahlen zum Auftakt

Der Stahlhändler Klöckner & Co ist mit Verlusten in das neue Geschäftsjahr gestartet. Unter dem Strich verzeichnete das Unternehmen ein Minus von acht Millionen Euro, wie Klöckner am Mittwoch in Duisburg mitteilte. Dabei belasteten Investitionen in ein neues Drehkreuz in Frankreich sowie niedrigere Stahlpreise. Im Vorjahr hatte der Stahlhändler noch 172 Millionen Euro erzielt.



Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) fiel von 201 Millionen auf 69 Millionen Euro. Das Management hatte hier 40 bis 90 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Der Umsatz sank wegen der niedrigeren Preise von 2,4 Milliarden auf 2,1 Milliarden Euro. Für das zweite Quartal erwartet Klöckner ein bereinigtes Ebitda von 60 bis 110 Millionen Euro.