+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Energiekonzern RWE steigert Gewinn deutlich – Fielmann wächst kräftig und verdient gut

Pernod Ricard zeigt sich trotz Umsatzrückgang optimistisch

Der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard zeigt sich trotz eines unerwartet starken Umsatzrückgangs im abgelaufenen Quartal zuversichtlich. Im kommenden Quartal werde man mit einer starken Erholung der Nachfrage in China gerechnet, teilte der zweitgrößte Spirituosenkonzern der Welt am Donnerstag mit. Zudem seien weitere Preiserhöhungen in China und den USA geplant. Für das gesamte Geschäftsjahr, das am 30. Juni endet, prognostiziert der Hersteller von Mumm-Sekt, Martell-Cognac und Absolut-Wodka einen Anstieg des Gewinns aus dem fortgeführten Geschäft um rund zehn Prozent. Im abgelaufenen Quartal ging der Umsatz jedoch um 2,2 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zurück und lag damit unter den Erwartungen der Analysten, die mit einem Wachstum von 0,5 Prozent gerechnet hatten. Die Firma begründete das enttäuschende Ergebnis unter anderem mit einer schwachen Nachfrage nach Martell Cognac in China. Im März habe diese aber wieder angezogen.