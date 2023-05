+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Erholung in China treibt Starbucks-Umsatz nach oben – Auch AMD von PC-Schwäche betroffen

Remy Cointreau erwartet Umsatzeinbruch in erster Jahreshälfte

Der französische Spirituosenkonzern Remy Cointreau erwartet einen schwierigen Start in das neue Geschäftjahr 2023/24. Der Konzernumsatz werde in den sechs Monaten bis zum 30. September wegen schwacher Geschäfte in den USA "stark zurückgehen", teilte der Anbieter von Marken wie Cointreau, Metaxa, Mount Gay und Remy Martin am Freitag mit. In der zweiten Geschäftsjahreshälfte werde es jedoch eine Erholung geben, die durch einen starken Aufschwung in den USA ab dem dritten Quartal ausgelöst werde. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 (per 31. März) erzielte Remy Cointreau einen Umsatz von 1,54 Milliarden Euro, was einem organischen Wachstum von 10,1 Prozent entspricht. Analysten hatten mit einem Plus von von 9,9 Prozent gerechnet. An der Börse brach die Aktie um mehr als acht Prozent ein.