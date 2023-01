+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Gewinn von Ericsson schrumpft überraschend stark

Sanitärtechnikkonzern Geberit erfüllt Umsatzprognose knapp

Der Nettoumsatz des Schweizer Sanitärtechnikkonzerns Geberit ist im abgelaufenen Jahr um zwei Prozent auf 3,39 Milliarden Franken gesunken. Währungsbereinigt resultierte ein Plus von 4,8 Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Geberit erfüllte damit knapp seine im November gesenkte Wachstumsprognose. Nach einem starken Lageraufbau in der ersten Jahreshälfte waren die Verkaufsvolumen im zweiten Halbjahr stark rückläufig. Die operative Gewinnmarge (Ebitda) dürfte 2022 wie in Aussicht gestellten rund 27 Prozent betragen. An der Mittelfristprognose von vier bis sechs Prozent währungsbereinigtem Umsatzwachstum und einer Ebitda-Marge von 28 bis 30 Prozent hält Geberit fest. Die Jahresbilanz soll am 8. März veröffentlicht werden.