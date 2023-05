+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Gewinn von Hapag-Lloyd bricht ein

ING mit Gewinnsprung - neuer Aktienrückkauf Die niederländische Großbank hat nach einem kräftigen Gewinnanstieg im ersten Quartal den Rückkauf von Aktien angekündigt. Die im EuroStoxx 50 notierte Bank will eigene Anteile im Wert von 1,5 Milliarden Euro zurückkaufen. In den drei Monaten bis Ende März verdiente die Bank fast 1,6 Milliarden Euro und damit fast viermal so viel wie im Vorjahresquartal. Die Erträge legten etwas mehr als ein Fünftel auf 5,6 Milliarden Euro zu, wie die Bank am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Der Überschuss im Zinsgeschäft zog um rund 20 Prozent auf rund 4 Milliarden Euro an. Erträge und Gewinn fielen besser aus als von Experten erwartet.