+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Großreederei Maersk meldet Gewinneinbruch

Misserfolg von "The Flash" belastet Warner Bros Discovery Wegen des Misserfolgs des Superheldenfilms "The Flash" hat der Medienkonzern Warner Bros Discovery im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang verbucht. Mit einem Minus von vier Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar lagen die am Donnerstag veröffentlichten Einnahmen des frisch fusionierten Konzerns unterhalb der Analystenerwartungen. Im Studiosegment brach der Umsatz um ein Viertel auf 2,6 Milliarden Dollar ein. "The Flash" reihte sich in eine Serie gefloppter Superheldenfilme ein und schnitt an den Kinokassen deutlich schlechter ab als erwartet. Die Hoffnungen der Filmsparte ruhen nun auf dem "Barbie"-Film, der im Juli mit großem Erfolg startete.



In der Streamingsparte legten die Umsätze dagegen um 14 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro zu. Hier hatte Warner Bros Discovery in den USA das Streaming-Angebot Max eingeführt, das die Angebote von HBO mit den Reality-Shows von Discovery verknüpft. "Unser Direct-to-Consumer-Geschäft liegt nach dem erfolgreichen Start von Max in den USA deutlich über unseren Finanzprognosen", sagte Konzernchef David Zaslav. Mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes macht jedoch das TV-Geschäft mit Sendern wie TBS, CNN, TNT oder Eurosport aus, das im zweiten Quartal fünf Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar schrumpfte.



Unter dem Strich verzeichnete Warner Bros Discovery einen Verlust von 1,24 Milliarden Dollar, nach einem Minus von noch 3,42 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal. Vor allem bei den Kosten verzeichnete das Unternehmen Erfolge: Die Gesamtaufwendungen gingen um 16 Prozent zurück.