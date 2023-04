+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Hella wächst zum Jahresauftakt deutlich – Ceconomy vermeldet Umsatzplus

Gerresheimer startet mit Schwung ins Jahr – Rekordkurs bestätigt

Der für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierende Spezialverpackungshersteller Gerresheimer sieht sich nach einem dynamischen Jahresauftakt auf Rekordkurs. "Wir sind mit einem starken ersten Quartal gestartet und haben bei Umsatz und Ergebnis erneut ein zweistelliges Wachstum erzielt", sagte Finanzvorstand Bernd Metzner am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Auftragsbücher seien sehr gut gefüllt. Zudem könne Gerresheimer Kostensteigerungen aufgrund der "starken Marktposition" an die Kunden weitergeben, so dass die Inflation für den Konzern kaum eine Rolle spiele.





Die positive Entwicklung habe sich auch im zweiten Quartal fortgesetzt, so dass Gerresheimer 2023 auf ein weiteres Rekordjahr zusteuere.



Im ersten Quartal legte der Umsatz organisch um 21 Prozent auf rund 458 Millionen Euro zu und der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) um ein Viertel auf 78 Millionen Euro. 2023 peilt der Vorstand Zuwächse von mindestens zehn Prozent bei Umsatz und organischem bereinigten Ebitda an.



2022 hatte Gerresheimer angetrieben von florierenden Geschäften mit der Pharmaindustrie 1,8 Milliarden Euro umgesetzt und ein bereinigtes Ebitda von rund 338,4 Millionen Euro erzielt.



An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Vorbörslich legte der Kurs des im Nebenwerteindex MDax gelisteten Titels um 1,1 Prozent zu. Die Aktie wird inzwischen mit über 90 Euro gehandelt und ist damit doppelt so viel wert wie noch im Herbst vergangenen Jahres.