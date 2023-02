+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Kärcher mit Umsatzrekord – Kostendruck belastet Danone

Landmaschinenbauer Deere hebt Gewinnausblick an - Aktie steigt Dank einer starken Nachfrage nach Hochleistungstraktoren und von Baufirmen hat der US-Landmaschinenbauer Deere seine Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2022/2023 angehoben. Der Nettogewinn soll nun zwischen 8,75 und 9,25 Milliarden Dollar liegen, wie teilte das Unternehmen am Freitag mitteilte. Bisher hatte der Konzern aus Illinois mit einem Plus von acht bis 8,5 Milliarden Dollar gerechnet. Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal auf 1,96 Milliarden Dollar, was einem Gewinn von 6,55 Dollar pro Aktie entspricht und die Analystenschätzungen von 5,57 Dollar Gewinn pro Aktie übertraf. Dem Landmaschinenriesen gelang es, die Margen durch Preiserhöhungen in allen Geschäftsbereichen auf hohem Niveau zu halten und so steigende Transportkosten und engere Lieferketten zu kompensieren. Im vorbörslichen Handel an der Wall Street legten die Deere-Aktien drei Prozent zu.