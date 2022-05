+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ K+S erwartet trotz steigender Preise weiter hohe Düngemittelnachfrage – Siemens Energy hadert mit spanischer Problemtochter

Online-Luxusmodehändler MyTheresa wächst nur noch schwach

Der Online-Luxusmodehändler MyTheresa ist zum Jahresstart wegen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Ausbrüche in Asien nur noch leicht gewachsen. Der Umsatz sei von Januar bis März um knapp drei Prozent auf 169,5 Millionen Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit, das seit mehr als einem Jahr an der Wall Street notiert ist. Vor allem in den USA sei es gut gelaufen, sagte Firmenchef Michael Kliger und verwies auf die Widerstandsfähigkeit des Luxussektors: „Themen wie Inflation und Rezession spielen bei unseren Kunden keine Rolle.“

Trotzdem nagt das makroökonomische Umfeld an der Zuversicht. MyTheresa erwartet nur noch, im Geschäftsjahr 21/22 am unteren Ende der Umsatzspanne für das Jahr von 700 bis 720 Millionen und beim Bruttogewinn von 350 bis 365 Millionen Euro zu landen. Im dritten Geschäftsquartal fiel das bereinigte Betriebsergebnis (Ebitda) um acht Prozent auf 10,2 Millionen Euro. Der April sei wieder sehr gut verlaufen, sagte Kliger.

Inzwischen kommt der international tätige Anbieter, der Mode von Designern wie Gucci, Yves Saint Laurent, Prada, Burberry sowie Valentino anbietet, auf 755.000 Kunden. Diese haben laut Kliger nach der Pandemie keine Lust mehr auf Sneaker und Kaschmir und kaufen stattdessen Kleider, Taschen und Highheels. „Es geht wieder nach draußen“, sagte Kliger und setzt deswegen auch auf besondere Luxusmode-Events wie jüngst mit Gucci in Miami. Nun will Kliger das MyTheresa-Portfolio erweitern und auch Luxuswaren für die Wohnung anbieten.

Seit einiger Zeit kooperiert der Online-Modehändler, der 1987 mit einem Laden in der Münchner Innenstadt startete, mit der Second-Hand-Plattform Vestiaire Collective und will mit dem Angebot bald auch in die USA expandieren. Über Vestiaire können Kunden ihre Kleidung verkaufen und dafür Gutscheine für den MyTheresa-Shop erhalten. Allein im vergangenen Quartal seien so Waren im Wert von 850.000 Euro veräußert worden, sagte Kliger.