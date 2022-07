+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Kühne+Nagel wächst trotz Krieg und hoher Energiepreise – Bank Bär verdient im Sog der schwachen Finanzmärkte weniger

Schindler senkt Prognose - Geschäft unter Druck



Der Aufzug- und Rolltreppenhersteller Schindler senkt nach einem Gewinneinbruch im Halbjahr seine Prognose. Die Corona-Lockdowns in China und weltweiten Lieferkettenstörungen sowie die globale Halbleiterknappheit und hochschnellende Inflation trübten die Stimmung. Für das Gesamtjahr werde nun mit einem Umsatzwachstum von minus zwei bis plus zwei Prozent in Lokalwährungen gerechnet, teilte Schindler am Freitag mit. Bislang war eine Spanne von ein bis sechs Prozent in Aussicht gestellt worden.



Der Konzerngewinn dürfte 2022 auf 620 bis 660 (Vorjahr: 881) Millionen Franken sinken. Schindler gehe davon aus, dass die nachlassende Wachstumsdynamik weiterhin anhalten werde. Deshalb wolle man sich auf Preiserhöhungen zur Abfederung von Inflation, eine Verschlankung des Produktportfolios und Effizienzsteigerung konzentrieren. Der Gewinn sank in der ersten Jahreshälfte auf 296 Millionen Franken von 455 Millionen ein Jahr zuvor. Finanzchef Urs Scheidegger werde die Konzernleitung verlassen und per 1. September zum Chief Risk Officer ernannt. Carla De Geyseleer solle seine Nachfolge antreten. Sabine Siméon-Aissaoui, bei Schindler für Lieferketten verantwortlich, werde per 31. Juli aus der Konzernleitung ausscheiden und das Unternehmen verlassen.