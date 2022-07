+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Lindt & Sprüngli nach Gewinnsprung zuversichtlicher – LVMH wächst weiter kräftig

LVMH wächst weiter kräftig

Der französische Luxusgüterkonzern LVMH hat in den drei Monaten bis Ende Juni erneut kräftig zugelegt. Das um Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte bereinigteließ zwar im Vergleich zum ersten Quartal etwas nach, lag aber noch immer bei. Zudem wurden die Erwartungen der Experten wieder einmal übertroffen., wie der am höchsten bewertete Konzern des EuroStoxx 50 am Dienstag nach Börsenschluss in Paris mitteilte.