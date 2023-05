+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Lufthansa erholt sich weiter nach Corona-Krise – Teamviewer sieht sich auf Kurs zu Gesamtjahreszielen

Stahlhändler KlöCo fährt Nettoverlust ein

Der Duisburger Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) ist im ersten Quartal in die Verlustzone gerutscht. Unter dem Strich habe KlöCo einen Fehlbetrag von acht Millionen Euro eingefahren nach einem Gewinn von 172 Millionen Euro vor Jahresfrist, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ursache seien niedrigere Preise und negative Sondereffekte wie etwa eine neue Struktur der Geschäfte in Frankreich gewesen. Das um wesentliche Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) schmolz auf 69 Millionen Euro zusammen nach 201 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Für das zweite Quartal stellte Vorstandschef Guido Kerkhoff ein Ebitda vor Sondereffekten von 60 bis 110 Millionen Euro nach 222 Millionen Euro im Vergleichszeitraum in Aussicht.