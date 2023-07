+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ McDonald's bleibt trotz gestiegener Preise gefragt

Gasekonzern Linde treibt Margen nach oben – Prognose erneut erhöht

Der weltgrößte Industriegase-Konzern Linde kann seine Marktmacht immer besser ausspielen und verdient damit trotz bröckelnder Umsätze mehr. Die Umsatzerlöse des amerikanisch-deutschen Unternehmens mit Firmensitz in Großbritannien gingen im zweiten Quartal um drei Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar zurück, wie Linde am Donnerstag mitteilte. Weil Linde aber sieben Prozent höhere Preise durchsetzen konnte, stieg der bereinigte Gewinn nach Steuern um zwölf Prozent auf 1,76 Milliarden Dollar.



Die operative Umsatzrendite verbesserte sich auf 27,9 (2022: 23,5) Prozent, nachdem Linde die Preise in Europa bei sinkendem Absatz um elf Prozent nach oben schrauben konnte. In den USA wurden die Preise um sechs Prozent erhöht. Linde-Chef Sanjiv Lamba sagte, die Belegschaft habe es erneut geschafft, das Basisgeschäft zu optimieren und das Vertriebsnetz dichter zu machen. Vor allem in der Nahrungsmittel-Industrie, in der Produktion und im Bergbau stieg die Nachfrage.



Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im zweiten Quartal mit 3,57 Dollar über den eigenen Erwartungen. Die Prognose für das Gesamtjahr hob der Konzern erneut an: auf einen Gewinn von 13,80 bis 14,00 (von 13,45 bis 13,85) Dollar je Aktie. Das wären 12 bis 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Für das dritte Quartal rechnet Linde mit einem praktisch gleichbleibenden Gewinn von 3,48 bis 3,58 Dollar je Aktie.