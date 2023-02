+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Media Markt und Saturn feiern fröhliches Weihnachtsgeschäft – Bilfinger verdient weniger

Höhere Kosten belasten Autozulieferer Norma Der hessische Auto- und Industriezulieferer Norma hat 2022 wegen gestiegener Kosten weniger verdient. Nach ersten Berechnungen erreichte das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) 99 Millionen Euro nach 113,8 Millionen im Jahr zuvor, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Der Umsatz legte derweil um knapp 14 Prozent auf 1,24 Milliarden Euro zu. Drastisch gestiegene Materialpreise, Unsicherheiten bei der Energieversorgung in Europa, die Coronamaßnahmen in China und Produktionsrückstände an einigen Standorten hätten für Gegenwind gesorgt, erklärte Vorstandschef Miguel Ángel López Borrego.



Der Manager kündigte an, Norma in den kommenden Monaten auf die bislang nicht ausgeschöpften Wachstumspotenziale im margenstarken Industrie- und Wassergeschäft auszurichten, um die Ertragslage zu verbessern. Einem "Bloomberg"-Bericht zufolge hat Norma in den vergangenen Monaten einen Verkauf des Unternehmens ausgelotet. Dabei hätten mindestens drei Finanzinvestoren Interesse gezeigt.