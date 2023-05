+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Otto Group rutscht in die roten Zahlen

Die Verunsicherung der Kundschaft und zu hohe Warenvorräte haben beim Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group tiefe Spuren hinterlassen. Der Umsatz sackte im Ende Februar abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 in Deutschland um gut neun Prozent auf neun Milliarden Euro ab, wie die Unternehmensgruppe aus Hamburg am Mittwoch mitteilte. Da die Geschäfte im Ausland zugleich kräftig anzogen, konnte Otto den Umsatz insgesamt mit 16,2 Milliarden Euro fast stabil halten. Das operative Ergebnis (Ebit) brach dennoch auf 22 Millionen Euro ein. Im Vorjahr hatte hier ein Plus von 677 Millionen Euro zu Buche gestanden. Unter dem Strich schrieb die Gruppe sogar tiefrote Zahlen.



„Die Zahlen zeigen, dass auch wir uns dem Markttrend nicht entziehen konnten“, sagte Vorstandschef Alexander Birken. Die Folgen von Russlands Krieg in der Ukraine, die dadurch ausgelöste Energiekrise, die Inflation und die damit einhergehende Konsumflaute hätten das Geschäft stark belastet. Auch wenn Otto die Zahl der aktiven Kunden leicht steigern konnte und die Marktanteile in etwa hielt, so könne man mit dem Geschäftsjahr doch nicht zufrieden sein, erklärte Birken. Dabei wirkte sich auch aus, dass Otto angesichts „gänzlich anderer Wirtschaftsprognosen“ hohe Warenmengen vorbestellt hatte und diese in der Flaute mit Rabatten losschlagen musste. Anders als vorhergesagt sei vor allem der Onlinehandel geschrumpft, ein bei Otto in früheren Jahren stark gewachsenes Geschäft.



Für das laufende Geschäftsjahr rechnet die Otto Group, zu der neben zahlreichen Marken auch der Online-Modehändler About You gehört, mit einem stabilen Umsatz und einem Ergebnis vor Steuern und Zinsen in einem niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.