+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ PC-Flaute macht Computerkonzern Lenovo zu schaffen

Arzneimittelhersteller Stada strebt Rekordergebnis an

Der Arzneimittelhersteller Stada sieht sich nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr auf Kurs zu einem Rekordergebnis. Von Januar bis Juni stieg der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) um 30 Prozent auf 509 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus dem hessischen Bad Vilbel am Dienstag mitteilte. Stada setzte 2,1 Milliarden Euro um, ein Plus von 16 Prozent binnen Jahresfrist. Dabei profitierte der Konzern von zahlreichen Neueinführungen bei rezeptfreien Gesundheitsprodukten sowie einer Vertriebsvereinbarung mit dem Pharmakonzern Sanofi. Deutlich zulegen konnte Stada auch im Geschäft mit Spezialpharmazeutika.



"Wir sind auf dem besten Weg, in diesem Jahr mehr als vier Milliarden Euro Umsatz und eine Milliarde Euro Ebitda zu erreichen", erklärte Vorstandschef Peter Goldschmidt. Im ersten Halbjahr habe Stada, bekannt für Marken wie Ladival Sonnenmilch und Grippostad C, bereits das beste Ergebnis in seiner Geschichte erzielt. In den vergangenen fünf Jahren habe das Unternehmen, das 2017 von den Finanzinvestoren Bain und Cinven für mehr als fünf Milliarden Euro übernommen und von der Börse genommen worden war, seinen Gewinn beinahe verdoppelt. 2022 war der Umsatz um elf Prozent auf 3,8 Milliarden Euro gestiegen, das bereinigte Ergebnis um 17 Prozent auf 875 Millionen.



Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte vor kurzem unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass Bain und Cinven Optionen für den Arzneimittelhersteller prüfen, darunter einen Verkauf für zehn Milliarden Euro. Auch eine Rückkehr an die Börse werde in Betracht gezogen.