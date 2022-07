+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Qualcomm wächst rasant dank Smartphone-Geschäft – Heidelbergcement senkt Gewinnziele

Airbus SE hat sein Ziel für die Auslieferung von Verkehrsflugzeugen gesenkt und drosselt die Produktion seines meistverkauften Schmalrumpfflugzeugs. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich die Probleme in der Lieferkette – die Triebwerke bis Mikrochips betreffen – legen.

Der weltgrößte Flugzeugbauer will nun, hieß es am späten Mittwoch in einer Mitteilung. Zuvor wurden 720 angestrebt. Die bisher für den nächsten Sommer angepeilte Auslieferungsrate von 65 Flugzeugen pro Monat für die Single-Aisle-Familie A320 wird nun erst Anfang 2024 erreicht werden.Die Revisionen dürften sich kurzfristig nicht auf die finanzielle Performance von Airbus auswirken, da das Unternehmen seine Schätzungen für das Gesamtjahr in Bezug auf Gewinn und Liquidität bekräftigte. Sie deuten jedoch auf erhebliche Herausforderungen bei der Steigerung der Produktion in einem wirtschaftlichen Umfeld hin, das von Arbeits- und Materialknappheit geprägt ist.Ein langsamerer Anstieg der A320-Produktion bedeutet auch, dass es länger dauern könnte, bis der fünfjährige Auftragsbestand abgearbeitet ist, was sich auf bestehende Kunden auswirken und die Fähigkeit des Unternehmens, neue Aufträge zu gewinnen, beeinträchtigen könnte.Airbus verzeichnete im ersten Halbjahr einen bereinigtenVon Bloomberg befragte Analysten hatten durchschnittlich ein Ebit von 2,55 Milliarden Euro prognostiziert.Für, gegenüber 4,9 Milliarden Euro im Jahr 2021. Der freie Cashflow wird voraussichtlich 3,5 Milliarden Euro vor Kundenfinanzierung und Akquisitionen betragen, was in etwa dem Vorjahreswert entspricht.