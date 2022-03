+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Rekordergebnisse bei Post und Brenntag – Conti kehrt in Gewinnzone zurück

Lufthansa Cargo rechnet mit weiterem starken Jahr



Nach dem Rekordergebnis im vergangenen Jahr geht Lufthansa Cargo von anhaltend hoher Nachfrage nach Luftfracht aus. "Es wird ein weiteres starkes Jahr, aber nein, wir werden nicht nochmals das Ergebnis verdoppeln", sagte Vorstandschefin Dorothea von Boxberg am Freitag. Weltweit seien Lieferketten noch immer gestört. Die Bauteile werden häufig per Flugzeug geschickt. Denn die viel größere Seefracht ist mit langen Wartezeiten von Schiffen vor der Abfertigung in Häfen ebenfalls noch gehemmt. Zudem steige das Ausfuhrvolumen Chinas stark an, und die deutsche Exportwirtschaft sei ebenfalls zuversichtlich, was das Wachstum angehe.



Die hohe Nachfrage trifft weiter auf knappe Kapazitäten in der Luftfracht. Denn die Hälfte davon wird als Beiladung in Passagierflugzeugen transportiert, die nach zwei Jahren Corona-Pandemie noch nicht alle wieder abheben. Lufthansa Cargo konnte so dank stark gestiegener Frachtpreise 2021 das Rekordergebnis des Vorjahres verdoppeln auf ein bereinigtes Betriebsergebnis von knapp 1,5 Milliarden Euro. Damit war der Bereich die Hauptstütze des noch unter der Coronakrise leidenden Mutterkonzerns. Der Umsatz schnellte um 38 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Der Umsatz pro verkauftem Kilometer war mit 50,6 Cent fast doppelt so hoch wie 2019.