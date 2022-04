+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Sanofi mit überraschend starkem Jahresauftakt – Fielmann steigert Gewinn kräftig

T-Mobile US hebt nach erstem Quartal Ausblick leicht an



Die Deutsche-Telekom-Tochter ist zum Jahresstart weiter gewachsen und hebt ihren Ausblick für das Gesamtjahr leicht an. Im ersten Quartal stieg die Zahl der Vertragskunden um 598.000, wie der US-Mobilfunker am Mittwoch mitteilte. Auch dadurch zog der Umsatz um 1,8 Prozent auf rund 20 Milliarden Dollar an. Das bereinigte Betriebsergebnis (Core Adjusted Ebitda) legte um 10,2 Prozent auf 6,46 Milliarden Dollar zu.



Im Gesamtjahr rechnet T-Mobile US nun mit 5,3 bis 5,8 (zuvor: zwischen 5,0 und 5,5) Millionen neuen Vertragskunden, das bereinigte operative Ergebnis soll zwischen 25,8 und 26,2 (zuvor: zwischen 25,6 und 26,1) Milliarden Dollar liegen. Die Synergien aus der Fusion mit dem kleineren Wettbewerber Sprint taxiert das Unternehmen nun auf 5,2 bis 5,4 Milliarden Dollar.