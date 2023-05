+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Saturn-Betreiber Ceconomy profitiert von mehr stationärem Umsatz

Biotech-Firma Evotec legt finalen Geschäftsbericht nach Verzögerung vor

Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec hat am Freitag nach einer Verzögerung seinen vollständig geprüften Geschäftsbericht für 2022 sowie die Quartalszahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt.





Wie das Unternehmen mitteilte, musste die Veröffentlichung des finalen Dokuments verschoben werden, nachdem Evotec im April Opfer eines kriminellen Cyber-Angriffs auf seine IT-Systeme wurde. Die Verspätung kostete das Biotech-Unternehmen zumindest vorerst den Platz im MDax-Index der Deutschen Börse.