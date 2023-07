+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Schwache Nachfrage drückt Sartorius-Gewinn

Hellofresh mit Rekord-Betriebsgewinn im Quartal

Dank eines Sparkurses hat Hellofresh im abgelaufenen Quartal voraussichtlich einen Rekord-Betriebsgewinn erzielt. Vorläufigen Berechnungen zufolge liege das bereinigte operative Ergebnis zwischen etwa 185 und 195 Millionen Euro, teilte der Kochbox-Versender am Mittwoch mit. Dieser Wert übertreffe die Marktwartungen deutlich. Der Umsatz sei mit 1,918 Milliarden Euro dagegen weitgehend stabil geblieben.



„Aufgrund einer in manchen Ländern eher gedämpften Konsumstimmung und anhaltenden Kapazitätsengpässen bei Factor75 hat sich die Gesellschaft entschieden, einen Teil ihrer Investitionen in Wachstum und Werbung in die zweite Hälfte des Geschäftsjahrs 2023 zu verschieben“, teilte das Unternehmen weiter mit. Factor75 ist ein US-Anbieter von Fertiggerichten, den Hellofresh 2020 übernommen hatte. Daneben habe der überraschend deutliche Anstieg des durchschnittlichen Bestellwerts um einen hohen einstelligen Prozentbereich zum Gewinnschub beigetragen. Die Zahl der aktiven Kunden ging allerdings im zweiten Quartal in gleichem Umfang zurück.



Auf dieser Basis hob Hellofresh das untere Ende der angepeilten Spanne für den operativen Gewinn auf 470 von 460 Millionen Euro an. Maximal rechnet das Unternehmen weiterhin mit 540 Millionen Euro. Das Umsatzwachstum werde voraussichtlich bei zwei bis acht statt zwei bis zehn Prozent liegen. Endgültige Zahlen will Hellofresh am 10. August veröffentlichen.