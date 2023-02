+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Schwaches Deutschland-Geschäft setzt Vodafone zu

Atoss Software zahlt nach Umsatzsprung Sonderdividende Der Personalplanungs-Spezialist Atoss Software zahlt für das abgelaufene Jahr gut zwei Drittel mehr Dividende. Das Münchner Software-Unternehmen will "aufgrund der exzellenten Ertrags- und Liquiditätslage" 2,83 (2021: 1,67) Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten, davon einen Euro als Sonderdividende, wie Atoss am Montagabend mitteilte. Eine Sonderausschüttung gab es zuletzt für 2019. Atoss reicht in der Regel 75 Prozent des Ergebnisses je Aktie an die Aktionäre weiter. 2022 steigerte das Unternehmen das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) zwar um 13 Prozent auf 30,8 Millionen Euro, der Nettogewinn trat allerdings mit 19,4 (2021: 19,3) Millionen Euro auf der Stelle.



Der Umsatz stieg um 17 Prozent auf 113,9 Millionen Euro und lag damit ebenso über der angepeilten Marke wie die operative Umsatzrendite, die mit 27 (28) Prozent allerdings unter dem Vorjahr lag. Bereits Mitte Januar hatte Atoss die Ziele für das laufende und die beiden folgenden Jahre nach oben geschraubt. 2023 soll der Umsatz dank einer "sehr erfreulichen Auftragslage" auf 135 Millionen Euro wachsen, bei einer operativen Umsatzrendite von mindestens 27 Prozent. Bis 2025 peilt Atoss 190 Millionen Euro Umsatz und eine Marge von 30 Prozent an.