+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Schwaches Pharma- und Glyphosat-Geschäft verhagelt Quartal bei Bayer

Kostensenkungen zeigen Wirkung bei Beyond Meat - Verlust verringert

Beyond Meat hat nach Kostensenkungen und Stellenstreichungen seinen Verlust deutlich reduziert. Der Hersteller vegetarischer Burger teilte am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit, im ersten Quartal den Nettofehlbetrag auf 59 Millionen Dollar von 100,5 Millionen Dollar im vergangenen Jahr verringert zu haben. Zudem habe der US-Konzern von einer stärkeren Automatisierung bei der Produktion profitiert. Der Netto-Umsatz fiel dagegen wegen einer schwächeren Nachfrage im Zuge der hohen Inflation um 15,7 Prozent auf 92,2 Millionen Dollar, was über den Analysten-Erwartungen von 90,8 Millionen Dollar lag. Die Beyond-Meat-Aktie stieg nachbörslich um neun Prozent. In dem Markt für pflanzenbasierte Burger und verwandte vegetarische Lebensmittel drängen sich zunehmend etablierte Marken wie Tyson Foods und Kellogg's.