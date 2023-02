+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Stahlkonzern Arcelor verdient weniger

Talanx schneidet 2022 besser ab als erwartet Der Versicherungskonzern Talanx hat das abgelaufene Geschäftsjahr etwas besser abgeschlossen als erwartet und rechnet für 2023 mit einem weiteren Plus beim Gewinn. Das Konzernergebnis legte 2022 um 16 Prozent zu auf 1,17 Milliarden Euro und lag damit über der selbstgesteckten Spanne von 1,1 bis 1,15 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Eigenkapitalrendite lag mit 12,9 Prozent ebenfalls über der Zielmarke von 8,4 Prozent.



Für das laufende Jahr sagt Talanx ein Ergebnis von rund 1,4 Milliarden Euro voraus, die Eigenkapitalrendite dürfte bei mehr als zehn Prozent liegen. Dabei kommen Änderungen am IFRS-Bilanzierungsstandard dem Versicherer zugute, durch die der Gewinn um rund 100 Millionen Euro höher ausfällt. Durch die Bilanzierungsumstellung ändert sich auch der Umsatz: Statt der Brutto-Prämieneinnahmen werde der sogenannte Versicherungsumsatz angegeben, in dem keine Sparkomponenten oder Rückversicherungsprovisionen mehr enthalten seien. Diese Kennzahl dürfte im laufenden Jahr bei 42 Milliarden Euro liegen. 2022 hatte Talanx Bruttoprämien in Höhe von 53,4 Milliarden Euro verbucht, das ist so viel wie nie zuvor.