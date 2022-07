+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Stellantis fährt mehr Gewinn ein – Shell schreibt wieder Rekordgewinn dank hoher Energiepreise

Die Volkswagen-Nutzfahrzeug-Holding Traton steht wegen Lieferengpässen und höheren Beschaffungspreisen unter Druck. Trotz eines Umsatzanstiegs um knapp ein Drittel auf 18 Milliarden Euro sank das bereinigte operative Ergebnis im ersten Halbjahr um 29 Prozent auf 798 Millionen Euro, wie die Dachgesellschaft für die Lkw-Marken MAN und Scania am Donnerstag in München mitteilte. Der Lkw-Bauer MAN hatte die Produktion sogar wochenlang einstellen müssen, weil der Nachschub von Kabelbäumen aus der Ukraine wegen des russischen Einmarschs dort stockte. Trotzdem stiegen die Verkaufszahlen um neun Prozent auf 137.000 Lkw und Busse, weil erstmals auch der Absatz des US-Lkw-Bauers Navistar in die Zahlen einfloss. Der Auftragseingang lag aber um vier Prozent unter Vorjahr.

Einschließlich Sondereffekten lag das operative Ergebnis von Traton mit 661 (455) Millionen Euro deutlich über Vorjahr. Hier schlugen im ersten Halbjahr unter anderem Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg zu Buche, insgesamt 137 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Traton für den Umbau von MAN 672 Millionen zurückgestellt.