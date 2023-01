+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Südzucker steigert Umsatz deutlich – Teamviewer beschleunigt Wachstum

Konsumflaute bremst About You erneut aus



Steigende Preise und die schwächelnde Konjunktur machen About You erneut zu schaffen. Der Online-Modehändler gab am Dienstag für das abgelaufene Quartal zwar ein Umsatzplus von 8,3 Prozent auf 554,9 Millionen Euro bekannt. In den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2022/2023 hatte das Plus aber bei 19,4 beziehungsweise 8,9 Prozent gelegen. Gleichzeitig wuchs der bereinigte operative Verlust auf 43,1 Millionen Euro von 30,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.



Als Grund für Letzteres nannte das Unternehmen unter anderem die hohen Lagerbestände. Diese hätten durch verstärkte Rabatt-Aktionen abgebaut werden müssen. In diesem Zusammenhang sei auch die durchschnittliche Warenkorbgröße um sechs Prozent auf 55,30 Euro geschrumpft. Die Zahl der aktiven Kunden und der Bestellungen habe dagegen um 17,4 Prozent auf 12,5 beziehungsweise um 23,8 auf 38,2 Millionen zugenommen.



About You dämpfte zudem wegen der mauen Konjunktur die Erwartungen an die schon im September gestutzten Gesamtjahresziele. Der Umsatz werde voraussichtlich am unteren Ende der nun angepeilten Spanne von 1,905 bis 2,078 Milliarden Euro liegen. Gleiches gelte für den operativen Verlust, den das Unternehmen mit Minus 140 bis 120 Millionen Euro prognostiziert.