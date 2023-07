+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Suse-Aktie nach Gewinneinbruch auf Rekordtief – Südzucker erhöht Ziele

Boom bei E-Autos treibt Absatz von Volvo an Dank der hohen Nachfrage nach Elektroautos hat der schwedische Autobauer Volvo Cars den Absatz kräftig gesteigert. Die Auslieferungen kletterten im Juni binnen Jahresfrist um ein Drittel auf rund 66.400 Fahrzeuge, wie das zum chinesischen Autobauer Geely gehörende Unternehmen mit Sitz in Göteborg am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der rein batteriegetriebenen Wagen vervierfachte sich, allerdings waren die absoluten Zahlen mit knapp 10.000 Stück noch vergleichsweise niedrig. Von Plug-in-Hybrid-Autos, die neben einem an der Steckdose aufladbaren Elektroantrieb auch einen Verbrenner an Bord haben, verkaufte Volvo deutlich mehr. Den größten Anteil am Geschäft hatten auch im Juni Verbrenner mit rund 42.000 Einheiten.



Für das hohe Verkaufsplus sorgte auch, dass Volvo wegen des Teilemangels im Vorjahr nicht so viele Autos herstellen konnte, wie nachgefragt wurden. Auch andere Hersteller profitieren von hohen Auftragsbeständen, die sich in dieser Zeit aufgestaut hatten. Stark legte Volvo in Europa und den USA zu, während die Auslieferungen in China schrumpften.