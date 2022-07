+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Telefónica Deutschland macht so viel Umsatz wie nie zuvor – Hochtief legt deutlich zu

Unicredit hebt Gewinnziel an und plant Aktienrückkauf



Die italienische Großbank Unicredit hat ihre Prognose für 2022 nach einem unerwarteten Gewinnanstieg im zweiten Quartal angehoben. Die zweitgrößte Bank Italiens peilt ohne ihr Russland-Geschäft nun einen Gesamtjahresgewinn von rund vier Milliarden Euro an statt mehr als 3,3 Milliarden Euro. Der Vorstand kündigte am Mittwoch zudem an, das wegen des Krieges in der Ukraine auf Eis gelegte Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Euro wieder aufnehmen zu wollen.



Im abgelaufenen zweiten Quartal erzielte das Geldhaus einen Nettogewinn von zwei Milliarden Euro und übertraf damit die Analystenschätzungen deutlich. Unicredit gehört zu den Instituten, die stärker in Russland engagiert sind und nun wegen des Krieges nach einem Käufer für seine Aktivitäten dort sucht.