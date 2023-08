+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Thyssen-Krupp kämpft mit sinkenden Stahlpreisen – Telekom hebt Gewinnziel an

Delivery Hero dank starker Zahlen optimistischer

Dank einer robusten Nachfrage hat das Wachstum von Delivery Hero beschleunigt. Der Brutto-Warenwert (GMV) sei im abgelaufenen Quartal um acht Prozent gestiegen, teilte der Essenslieferant am Mittwoch mit. Dies war etwa vier Mal so stark wie zum Jahresauftakt und deutlicher als von Analysten erwartet. Allerdings erwies sich das Asien-Geschäft erneut als Bremsklotz. Rechne man diese Region heraus, belaufe sich das Plus auf 18 Prozent. Nach der Aufhebung der Pandemie-Beschränkungen in Staaten wie Südkorea strömen wieder mehr Menschen in die Restaurants, statt sich Gerichte liefern zu lassen.



Delivery Hero blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. Für das Gesamtjahr stellte die Mutter von "Foodpanda" einen Anstieg des Konzernumsatzes von etwa 15 statt zehn Prozent in Aussicht. In den vergangenen Monaten hatte er rund 16 Prozent zugelegt.



Gleichzeitig erreichte das Unternehmen operativ die Gewinnschwelle. Die operative Marge lag bei plus 0,2 Prozent. "Es freut mich sehr, dass wir uns aufgrund der Fortschritte seit Jahresbeginn unseren Profitabilitätszielen im zweiten Quartal weiter annähern konnten", sagte Finanzchef Emmanuel Thomassin. Für das Gesamtjahr peilt Delivery Hero weiter eine Umsatzrendite von mehr als 0,5 Prozent an. An der Börse kamen die Zahlen gut an. Die Aktien stiegen vorbörslich um drei Prozent und waren Spitzenreiter im MDax.