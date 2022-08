+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Thyssen-Krupp profitiert von hohen Stahlpreisen – Ceconomy weitet Verluste aus

Miese Kauflaune der Verbraucher lastet auf Ceconomy



Media Markt und Saturn bekommen die durch den russischen Einmarsch in die Ukraine und die hohe Inflation gedämpfte Konsumstimmung der Verbraucher zu spüren. "Seit Juni hat sich das Konsumklima weiter spürbar eingetrübt", sagte Karsten Wildberger, Chef des Mutterkonzerns der beiden Ketten, Ceconomy, am Donnerstag: „Unsere Kunden sind mit Blick auf die anhaltend hohe Inflation und drastisch steigenden Energiekosten vorsichtig.“



Die Holding Ceconomy schrieb im dritten Quartal 2021/22 einen auf 117 (Vorjahr: Minus 82) Millionen Euro gestiegenen Verlust, wie sie am Donnerstag mitteilte. Nach Minderheiten blieb ein Minus von 95 Millionen Euro. Ceconomy hatte angesichts der Wirtschafts- und Energiekrise bereits die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) zusammengestrichen. Ceconomy erwartet nun einen währungsbereinigten Gesamtumsatz auf dem Vorjahresniveau von 21,4 Milliarden Euro. Zuvor war noch ein leichtes Umsatzwachstum in Aussicht gestellt worden. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) werde bei 150 bis 210 Millionen Euro liegen - und damit unter den 237 Millionen Euro aus dem Vorjahr.



Im dritten Geschäftsquartal 2021/22 konnte Ceconomy zwar den Konzernumsatz um 6,3 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro steigern. Die Umsatzdynamik habe im Quartal aber deutlich nachgelassen. Von April bis Juni schrieb die Holding zudem einen bereinigten operativen Verlust (Ebit) von 109 Millionen Euro - unter anderem verteuerte sich der Bezug neuer Waren.



Ceconomy hatte in der Corona-Pandemie mit seinen mehr als 1000 MediaMarkt- und Saturn-Filialen in Europa durch die behördlichen Auflagen Federn gelassen. Nun machen die Folgen von Inflation und der hohen Energiepreise Hoffnungen auf eine durchgreifende Erholung zunichte. In Deutschland sei die „Konsumstimmung schlechter als zu Corona-Zeiten“, hatte der Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes HDE, Stefan Genth, beklagt. „Wir stellen uns darauf ein, dass das Umfeld so schnell nicht besser wird“, sagte Wildberger.