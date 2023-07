+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Toyota-Absatz steigt – Stärkere Nachfrage auf Heimatmarkt

Produktionsausfall belastet Harley Davidson – Ziele gesenkt

Ein Produktionsstopp in einem Montagewerk in Pennsylvania durchkreuzt die Jahresziele von Harley-Davidson. Für 2023 senkte das Management seine Umsatzprognose und rechnet nun nur noch mit stagnierenden Einnahmen bis hin zu einem Plus von drei Prozent, wie der US-Motorrad-Hersteller am Donnerstag mitteilte. Bislang war ein Wachstum von vier bis sieben Prozent in Aussicht gestellt worden.