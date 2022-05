+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Uber mit hohem Quartalsverlust – Zalando schreibt rote Zahlen

Vonovia startet mit Zuwächsen ins Jahr - Gewinnprognose bestätigt

Der Immobilien-Riese Vonovia ist nach einem Rekordjahr und der Übernahme des kleineren Konkurrenten Deutsche Wohnen mit Zuwächsen ins Jahr gestartet. Seine Umsatz- und Gewinnprognose bestätigte Vonovia-Chef Rolf Buch am Donnerstag. Angesichts steigender Baukosten will er im Laufe des Jahres aber mehr Neubauten verkaufen als ursprünglich geplant.

In den ersten drei Monaten erhöhte sich der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group FFO) - getrieben durch die Übernahme der Deutschen Wohnen - um 44,4 Prozent auf 564 Millionen Euro, wie Vonovia am Donnerstag mitteilte. Wird die Übernahme herausgerechnet, ergibt sich ein Plus von 7,7 Prozent auf 420 Millionen Euro. "Vonovia wächst weiterhin aus eigener Kraft und kann aus einer Position der Stärke auf die aktuelle Marktlage reagieren", sagte Buch.

Ihre Umsatz- und Gewinnprognosen bestätigten die Bochumer: Vonovia gehe im laufenden Jahr für zentrale Kennzahlen von einem Wachstum von voraussichtlich mehr als 20 Prozent aus. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft (Group Funds from Operations/Group FFO) soll damit in einer Bandbreite von rund 2,0 bis 2,1 Milliarden Euro liegen. Die Ausgaben, die in Neubauten für den eigenen Bestand investiert werden, will Vonovia indes auf 300 bis 400 Millionen Euro eindampfen. Zudem sind nun Neubauten für den Verkauf mit einem Auftragswert von etwa 900 Millionen Euro geplant. Man halte damit am geplanten Volumen für den Neubau fest, jedoch solle ein größerer Anteil veräußert werden.