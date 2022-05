+++ Geschäftszahlen im Newsblog +++ Überraschender Gewinnanstieg für Fresenius – Stahlhändler KlöCo legt zu

Sanitärtechnikkonzern Geberit will Preise deutlich anheben





Anziehende Kosten für Rohmaterialien, Energie und Personal sowie negative Währungseffekte haben beim Schweizer Sanitärtechnikkonzern im ersten Quartal Bremsspuren hinterlassen. Der Gewinn sank Firmenangaben zufolge um 5,3 Prozent auf 220 Millionen Franken. Unter anderem dank Preiserhöhungen zog der Umsatz dagegen um 7,8 Prozent auf 980 Millionen Franken an. Die für Geberit relevanten Rohmaterialpreise dürften im zweiten Quartal im Vergleich zum ersten Quartal 2022 mit rund zehn Prozent deutlich stärker als in den Vorquartalen ansteigen. "Aufgrund der beispiellosen Kosteninflation werden die Verkaufspreise per Mitte Jahr deutlich angehoben", hieß es. Im Rahmen eines neuen Aktienrückkaufprogramms will Geberit über maximal zwei Jahre eigene Titel im Wert von bis zu 650 Millionen Franken erwerben.